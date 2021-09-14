Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.



'TÜRKİYE VE ALMANYA, AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE SÜRECİNDE TAKDİRE ŞAYAN BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ'



Başkan Erdoğan, görüşmede, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60'ıncı yıldönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.



Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan'ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini aktardı.



'SURİYELİ GÖÇMEN DALGASINA BENZER BİR TECRÜBEYİ YAŞAMAYI HİÇ KİMSE İSTEMEZ'



BM ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan'a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna değinen Başkan Erdoğan, 2015'teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.



Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.



'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN AB SÜRATLE ADIM ATMALI'



Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Başkan Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini söyledi.