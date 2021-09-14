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Sağlık
Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Sakarya'da özel bir hastanede görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Hasan Feyzi Katıöz koronavirüse yenildi. 50 yaşındaki Katıöz'ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 22:42
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 23:16
Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Yaklaşık iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Katıöz, hayatını kaybetti.

Aşı yaptırmadığı öğrenildi

Hayatını kaybeden Katıöz'ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.


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