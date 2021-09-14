Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan doktor Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce koronavirüse yakalandı.



Evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.



Yaklaşık iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Katıöz, hayatını kaybetti.



Aşı yaptırmadığı öğrenildi



Hayatını kaybeden Katıöz'ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.