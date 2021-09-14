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Teknoloji
Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple yeni ürünlerini tanıttı

Dünyanın en çok ürün satan teknoloji firmalarından Apple, yeni ürünlerini tanıttığı lansmanla gündeme oturdu. Etkinlikte, yeni iPhone modeli, Apple Watch ve AirPods da dahil olmak üzere dikkat çeken ürünlerin tanıtımı gerçekleşti. iPhone 13'ün mini modeli 699, klasik modeli ise 799 dolardan satışa çıkacak. İşte lansmandan öne çıkan detaylar...

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 21:28
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 21:52
Apple yeni ürünlerini tanıttı

Türkiye saati ile 20.00'da başlayan Apple'ın yeni ürün tanıtım lansmanında, iPhone 13 ilk kez görücüye çıktı.

A15 işlemci ile birlikte satışa sunulacak olan cep telefonu, yüzde 50 daha hızlı işlemci ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisi sunuyor.



Telefonun mini modeli 699, klasik modeli ise 799 dolardan satışa çıkacak.

10-120 hz arasında değişken ekran tazeleme imkanı süren iPhone 13 Pro modeli ise birbirinden farklı renk seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunulacak.

Telefonların fiyatı ise, iPhone 13 Pro 999, iPhone 13 Pro Max 1099 dolar belirlendi.



Yeni iPad ise 329 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Ürün, kullanıcılarına A13 Bioinc işlemcisi sayesinde yüzde 20 daha fazla hız imkanı sağlayacak. Yeni iPad, Chromebook'lara oranla 3 kat daha hızlı olacak.



Apple Watch 7 ise 399 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı.



Watch 7 de birbirinden farklı renk seçenekleri ile satışa çıktı.


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