Apple'dan iPhone'lar için acil güncelleme uyarısı!

Apple, 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14 sürümünü güncellemeye devam ediyor.



Şimdiye kadar çeşitli güncellemelerle açıkları kapatan marka, yeni bir güncelleme daha yayınladı ve 'acil yükleme' uyarısı yaptı.



iMESSAGE AÇIĞINI KAPATIYOR



Söz konusu güvenlik güncellemesinin, hackerların iMessage uygulaması üzerinden telefonlara kolaylıkla girmesini sağlayan bir casus yazılıma karşı açığı kapatmak üzere kullanıma sunulduğu belirtildi.



Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, açığın şubattan bu yana kullanıldığını ifade ediyor.



Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı, bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirilmişti.