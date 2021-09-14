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Teknoloji
Apple'dan iPhone'lar için acil güncelleme uyarısı!

Apple'dan iPhone'lar için acil güncelleme uyarısı!

Apple, iPhone modelleri için 'acil' bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor.

Ekleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 10:58
Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:01
Apple'dan iPhone'lar için acil güncelleme uyarısı!

Apple, 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14 sürümünü güncellemeye devam ediyor.

Şimdiye kadar çeşitli güncellemelerle açıkları kapatan marka, yeni bir güncelleme daha yayınladı ve 'acil yükleme' uyarısı yaptı.

iMESSAGE AÇIĞINI KAPATIYOR

Söz konusu güvenlik güncellemesinin, hackerların iMessage uygulaması üzerinden telefonlara kolaylıkla girmesini sağlayan bir casus yazılıma karşı açığı kapatmak üzere kullanıma sunulduğu belirtildi.

Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, açığın şubattan bu yana kullanıldığını ifade ediyor.

Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı, bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirilmişti.

Apple Güncelleme


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