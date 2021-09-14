43 ilde dev FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında mahrem imamlar ve 1. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu toplam 143 şüpheli hakkında 43 ilde gözaltı verildi.



102 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ



Ankara'da FETÖ'ye yönelik 3 ayrı operasyon için polis şafak vakti harekete geçti. Örgütün Jandarma yapılanmasına yönelik MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 61'i çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 mahrem imam tespit edildi.



ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI YÜKSEK DERECE



Emniyet yapılanmasına yönelik ise HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı olduları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 8'i 1. sınıf, 1'i 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 15 şüpheli deşifre oldu.



GAYBUBETTE BARINDIKLARI TESPİT EDİLDİ



Öte yandan haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıklarına belirlenen 16'sı bylock kullanıcısı olarak daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş 26 kişi hakkında da yakalama kararı çıktı. 3 farklı operasyonda toplam 143 şüpheli hakkında Ankara merkezli



43 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



