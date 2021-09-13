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MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon! 'Cevher' kod adlı terörist etkisiz

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon! 'Cevher' kod adlı terörist etkisiz

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:06
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:12
MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon! 'Cevher' kod adlı terörist etkisiz

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON!

Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!


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