MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon! 'Cevher' kod adlı terörist etkisiz

MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON!
Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!