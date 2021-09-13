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MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?

MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?

MasterChef Ateş, Masterchef yedeklerden ana kadroya giren ilk yarışmacı olmayı başardı. Dün akşam gerçekleşen final oyunu sonrasında ana kadroya alınan ismin Mert Ateş Durukan olması üzerine izleyiciler Masterchef Ateş kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. MasterChef 2021’de ilk aşamada gerçekleştirilen tüm elemeleri geçen ancak final turuna gelindiğinde yedek yarışmacılar arasında kalan Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında? İşte Masterchef Mert hakkında merak edilen her şey…

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:29
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:32
MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?

Masterchef’in sevilen isimlerinden olan Ateş, dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya girmeyi başardı. Masterchef’in ilk elemelerinde her seferde finale kalan ancak bir türlü ana kadroya giremeyen Mert Ateş Durukan’ın ana kadroya dahil olması üzerine 'Masterchef Ateş kimdir? ' sorusu gündeme geldi. Peki, MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?

MASTERCHEF MERT ATEŞ DURUKAN KİMDİR?


Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Küçük yaşına rağmen yemek yapmaya oldukça yatkın olan Masterchef Ateş, yarışmada 9-10 yaşlarındayken yemek yapmaya başladığını açıkladı. Materchef’in küçük ama sevilen isimlerinden olan Ateş, ailesinin tek çocuğudur. Muhasebeci bir anne ve turizm sektöründe çalışan bir babanın tek çocuğu olan Mert, lisede gördüğü aşçılık eğitimi sonrasında bu sektöre yönelmeye karar vermiştir.



MERT ATEŞ DURUKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?


Masterchef Türkiye'nin ana kadroya katılan son yarışmacısının Mert Ateş Durukan olması üzerine yarışmayı yakından takip edenler 'Mert Ateş Durukan'ın Instagram hesabı nedir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ana kadroya katılmaya hak kazanan Mert Ateş Durukan'ın Instagram hesabı: @drknates'tir.

Mert Ateş Durukan Kaç Yaşında?


Masterchef 2021 yarışmacılarından olan Mert Ateş Durukan 18 yaşındadır. Ana kadroya girmesiyle birlikte pek çok kişinin sevinmesine sebep olan Mert Ateş Durukan hakkında en çok merak edilen soru ise ‘Masterchef Ateş nereli?’ sorusudur.



Mert Ateş Durukan Nereli?


Masterchef’in ana kadroya katılan son yarışmacısı Mert Ateş Durukan İzmirlidir.

Mert Ateş Durukan


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