Masterchef’in sevilen isimlerinden olan Ateş, dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya girmeyi başardı. Masterchef’in ilk elemelerinde her seferde finale kalan ancak bir türlü ana kadroya giremeyen Mert Ateş Durukan’ın ana kadroya dahil olması üzerine 'Masterchef Ateş kimdir? ' sorusu gündeme geldi. Peki, MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?





MASTERCHEF MERT ATEŞ DURUKAN KİMDİR?



MERT ATEŞ DURUKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?



Mert Ateş Durukan Kaç Yaşında?



Mert Ateş Durukan Nereli?



Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Mert Ateş Durukan, 18 yaşında olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Küçük yaşına rağmen yemek yapmaya oldukça yatkın olan Masterchef Ateş, yarışmada 9-10 yaşlarındayken yemek yapmaya başladığını açıkladı. Materchef’in küçük ama sevilen isimlerinden olan Ateş, ailesinin tek çocuğudur. Muhasebeci bir anne ve turizm sektöründe çalışan bir babanın tek çocuğu olan Mert, lisede gördüğü aşçılık eğitimi sonrasında bu sektöre yönelmeye karar vermiştir.Masterchef Türkiye'nin ana kadroya katılan son yarışmacısının Mert Ateş Durukan olması üzerine yarışmayı yakından takip edenler '?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ana kadroya katılmaya hak kazanan: @drknates'tir.Masterchef 2021 yarışmacılarından olan Mert Ateş Durukan 18 yaşındadır. Ana kadroya girmesiyle birlikte pek çok kişinin sevinmesine sebep olan Mert Ateş Durukan hakkında en çok merak edilen soru ise ‘?’ sorusudur.Masterchef’in ana kadroya katılan son yarışmacısı Mert Ateş Durukan İzmirlidir.