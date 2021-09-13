MasterChef Ateş, Masterchef yedeklerden ana kadroya giren ilk yarışmacı olmayı başardı. Dün akşam gerçekleşen final oyunu sonrasında ana kadroya alınan ismin Mert Ateş Durukan olması üzerine izleyiciler Masterchef Ateş kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. MasterChef 2021’de ilk aşamada gerçekleştirilen tüm elemeleri geçen ancak final turuna gelindiğinde yedek yarışmacılar arasında kalan Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında? İşte Masterchef Mert hakkında merak edilen her şey…
Masterchef’in sevilen isimlerinden olan Ateş, dün akşam yayınlanan bölümde ana kadroya girmeyi başardı. Masterchef’in ilk elemelerinde her seferde finale kalan ancak bir türlü ana kadroya giremeyen Mert Ateş Durukan’ın ana kadroya dahil olması üzerine 'Masterchef Ateş kimdir? ' sorusu gündeme geldi. Peki, MasterChef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kaç yaşında?