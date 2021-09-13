CHP'li Mansur Yavaş'ın rezil yönetim karnesi

Yavaş Ankara’nın Beypazarı ilçesinde belediye başkanı olarak göreve geldiği 1996 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın ‘Gelişmişlik Sıralaması’nda 137. Sırada yer alıyordu. 2004 yılına gelindiğinde sıralamada 158. basamağa gerilendiği görülüyor. Uluslararası kuruluşların da kabul ettiği farklı bir araştırmada ise göreve 2020 yılında geldiği Ankara Büyükşehir Belediye’sini ‘Global Şehir Endeksi’ sıralamasında 74. sıradan 84. sıraya geriletmiş.



YAVAŞ GÖREV ALDIĞI YERLERDE GELİŞMİŞLİK KONUSUNDA GERİYE GİDİYOR



Rapolardaki sonuçlara göre Yavaş, görev aldığı her yerde gelişmişlik konusunda geriye gidiyor. Büyükşehir seçimini kazandığı dönemde de daha önce görev aldığı Beypazarı ilçesinden destek göremezken olumlu bir referansı da bulunmuyor.