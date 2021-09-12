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Pençe Harekatı'nda bir asker şehit oldu!

Pençe Harekatı'nda bir asker şehit oldu!

Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarında, PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:12
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 13:17
Pençe Harekatı'nda bir asker şehit oldu!

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden Pençe-Şimşek operasyonundan acı bir haber geldi. Üs bölgesinden çıkan Mehmetçik'e, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 'Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı' denildi.


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