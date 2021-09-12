Pençe Harekatı'nda bir asker şehit oldu!

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden Pençe-Şimşek operasyonundan acı bir haber geldi. Üs bölgesinden çıkan Mehmetçik'e, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 'Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet unsurumuza, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı' denildi.