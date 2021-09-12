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Siyaset
CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. CHP Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada “Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:25
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:48
CHP'de toplu istifa depremi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetim Kurulu toplu istifa etti.

Düzenlediği toplantının ardından Başkan Mustafa Akın Başbuğ açıklamada, 'Özel nedenlerimden dolayı ilçe başkanlığından istifa ettim. Bu kararın ardından arkadaşlarımla yaptığım toplantıda beraber geldik, beraber gidelim kararı alındı. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa etmiş bulunuyoruz. Genel merkeze istifalarımızı sunduk. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kadın kollarına, gençlik kollarına, meclis üyelerimize ve tüm partililerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim' dedi.



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