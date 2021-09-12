12 Eylül koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.,



Günlük Covid-19 tablosunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." açıklamasında bulundu.



