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İdlib'den acı haber! Şehitlerimiz var...

İdlib'den acı haber! Şehitlerimiz var...

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde intikal halindeki Mehmetçiklere yönelik saldırı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberleri duyurdu.

Ekleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:35
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 11:36
İdlib'den acı haber! Şehitlerimiz var...

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Mehmetçik'e yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ve 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

İDLİB'DE 2 ŞEHİT, 3 YARALI

Alçak saldırı ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.


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