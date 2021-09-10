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Samsung'dan Flaş Türkiye Hamlesi!

Samsung'dan Flaş Türkiye Hamlesi!

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Samsung, Atmaca Elektronik’in tesisinden ağustos sonu itibariyle Tekirdağ’da kurduğu kendi tesisine resmen geçiyor.

Ekleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 12:28
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 12:32
Samsung'dan Flaş Türkiye Hamlesi!

Türkiye’de yerli cep telefonu üretim hamlesi tam gaz devam ediyor. Markalar üretimlerini geliştiriyor. En büyük üreticilerden Samsung da kendi tesisinde üretim yapmaya başladı.

İstanbul Esenyurt’ta Sunny markasına sahip Atmaca Elektronik’in tesisinde üretim yaptıran markanın, ağustos sonu itibariyle kendi üretim tesisine geçtiği öğrenildi. Atmaca Elektronik ise, bu tarihten sonra marka için yarı mamul üretimi yaparak tedarikçisi olmaya devam ediyor.

Yılda 3 milyon telefon üretecek
Tekirdağ Çerkezköy’de Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 15 bin metrekarelik fabrika kuran Samsung, 500 kişiye de istihdam sağlıyor. Bu sayının zamanla bine çıkarılacağı belirtiliyor.

Samsung’un A serisindeki bütün telefonların üretimleri bu merkezde yapılıyor. Bu tesiste 3 milyondan fazla telefon üretilmesi planlanıyor. Samsung’un cep telefonu piyasasındaki pazar payı yüzde 40’larda.

Fiyatlarda düşüş

Türkiye’de Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo, realme, Tecno Mobile gibi markalar üretim başlattı. Yerli üretim hamlesi sonrasında giriş seviyesi cep telefonlarının Türkiye’deki fiyatları yarı yarıya düştü. Pazarda satılan modellerin yarıdan fazlası yerli üretim. Türkiye’de 200 doların altında ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu da telefonların 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için maliyetler düşüyor.

Radar da ihracatta var

Şu anda fabrikada sadece iç pazar için üretim yapılıyor. İleride bölgedeki diğer ülkeler için de üretim yapılabilecek. Samsung bu fabrikada ağırlıklı giriş ve orta segmentteki A serisi telefonlarını üretecek. Samsung’un Galaxy A serisinde yer alan telefonları A21, A30, A70, A80 gibi modellerinin tamamı Türkiye’de üretiliyor. Şu anda giriş ve orta segment modelleri ülkemizde üretilse de üst segment modellerin üretimi için de gerekli teknolojiye sahip olunduğu belirtiliyor.

12 milyon adetlik pazar

Türkiye’de cep telefonu pazarının yıllık adetsel büyüklüğü 11-12 milyon adet civarında. Bunun bir milyonu yurtdışından yolcu beraberinde getiriliyor. Pazarda en çok satan üç marka Samsung, Xiaomi ve Huawei şeklinde sıralanıyor. Türkiye’de önceden 2 yıl olan telefon değiştirme sıklığı 4 yıla çıkmış durumda.

Samsung


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