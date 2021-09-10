İnşirah Suresinin Anlamı Nedir? İnşirah Suresi Ne İçin Okunur? İnşirah Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu

İnşirah Suresi, Mekke döneminde inen ve sekiz ayetten oluşan suredir. Kur'ân-ı Kerîm'in doksan dördüncü suresi olan İnşirah suresi, Müslümanlar tarafından en çok okunan surelerden birisidir. Her zorlukta bir kolaylığın olduğundan ve Allah’ın kullarına her zaman yardım edeceğinden bahseden İnşirah suresi aynı zamanda Kuran-ı Kerim’deki en kısa sureler arasında yer almaktadır. Peki, İnşirah suresinin faziletleri nelerdir? İnşirah Suresi Arapça Türkçe okunuşu anlamı…





İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

İNŞİRAH SURESİNİN TEFSİRİ NASILDIR?



İnşirah Suresinin Faziletleri Nelerdir?



Bismillahirrahmânirrahîm.1- Elem neşrah leke sadrek2- Ve vada'na 'anke vizreke3- Elleziy enkada zahreke4- Ve refa'na leke zikreke5- Feinne me'al'usri yüsren6- İnne me'al'usri yüsren7- Feiza ferağte fensab8- Ve ila rabbike ferğabRahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.1- Senin için bağrını açmadık mı?2- İndirmedik mi senden o yükünü?3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?4- Senin şanını yüceltmedik mi?5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanlardan gelen ‘?’ sorusunun sorulması üzerine İnşirah suresinin tefsirini yayınlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre İnşirah suresinin tefsiri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Râzî, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hâkim kılma mücadelesinde birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir. Peki,İslam alimlerikonusunda pek çok açıklama gerçekleştirmiştir. İslam alimlerinin açıklamaları ve İslami kaynaklara göre• İç sıkıntısı yaşayan kişiler, daralanlar, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyenler günde 70 kez İnşirah suresi okumalıdır.• 5 vakit farz namazından sonra bu sureyi okuyanlar, Allah’tan yardım görürler. Rızıkları çoğalır, tüm işleri kolaylaşır.• Günde 7 kez İnşirah suresi okuyan kişileri Allah’ın rızasıyla kalp sıkıntısından kurtulur, bereketli bir hayata sahip olurlar.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu şekilde açıklanmıştır.