Meteoroloji ve AFAD peş peşe paylaştı!

Son dakika haberi... Meteoroloji'den ve AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 'Kuvvetli Yağışlara Dikkat' notunu paylaşarak, 'Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor' dedi.



Meteoroloji, 'Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!' ifadelerini kullandı.



AFAD da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun' dedi.



METEOROLOJİ'DEN GÜNLÜK UYARI!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerindeyerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 31°C



Az bulutlu



İSTANBUL °C, 30°C



Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 30°C



Az bulutlu akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 31°C



Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 30°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile gece Adana'nın güneyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu zamanla iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimleri parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 31°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.



ANKARA °C, 31°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANKIRI °C, 32°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 32°C



Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük , Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.



BOLU °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 29°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.



AMASYA °C, 34°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 32°C



Parçalı bulutlu



KARS °C, 31°C



Parçalı bulutlu



VAN °C, 27°C



Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 38°C



Az bulutlu ve açık