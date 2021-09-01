Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



* 2500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane, 500 öğretim kapasiteli 245 çalışma odası. 505 öğrenci kapasiteli yurt binası, 5'er adet voleybol ve basket sahaları ile 2 tenis kortu bulunmaktadır.



"2 ÖNEMLİ MERKEZİ DAHA HİZMETE ALIYORUZ"

* Fakültemizin yanı sıra bugün 2 önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. Toplumsal olaylara müdahale binası.. Merkez 4 bin 200 m2 kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde dershaneler. Çok amaçlı eğitim salonları mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, toplumsal olaylara müdahale gibi her türlü çalışmalar yapılacaktır.



"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

* Toplam 5 bin metrekare kapalı alana sahip merkez 3 bölümden oluşmaktadır. Binanın bodrum katında bekleme, kantin gibi sosyal olanlar, zemin katında 12 adet mülakat odası, kamera odası, 1. ve 2. katlarında çalışma odaları, soru hazırlama odaları mevcuttur. İnşasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.