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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 22:20
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 22:22
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutladı.

Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının da 25. yıldönümü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri Stratejik Ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


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