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Başkan Erdoğan'dan balıkçılara mesaj!

Başkan Erdoğan'dan balıkçılara mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile sosyal medya hesabından denizlere açılan balıkçılara Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Ekleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:37
Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:40
Başkan Erdoğan'dan balıkçılara mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda ''Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan


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