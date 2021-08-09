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Yangınlar turizmi etkilemedi!

Yangınlar turizmi etkilemedi!

Alman Seyahat Birliği (DRV), Akdeniz ve Ege'deki yangın bölgelerine planlanan seyahatlerde iptal başvurularının yok denecek kadar az olduğunu açıkladı. Türkiye'ye tatil planlayanların acentalardan bilgi talebinin arttığı, tatil bölgeleri ya da rezervasyon yaptırılmış otellerin yangınlardan etkilenip etkilenmediğinin sıklıkla sorulduğu kaydedildi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:25
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26
Yangınlar turizmi etkilemedi!

Deutche Welle'nin haberine göre, Alman Seyahat Birliği (DRV) Yunanistan, Türkiye ve İtalya'nın bazı bölgelerini etkisi altına alan orman yangınlarının yaz sezonunu tehlikeye sokmadığını duyurdu. Bölgede devam eden yangınların, tatilcilerin planlarını değiştirmesine neden olmadığı, iptal taleplerinin yok denecek kadar az olduğu açıklandı.

OPERATÖRLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yapılan açıklamada, Almanya seyahat acentaları tarafından özellikle kıyı kesimlerinde ayarlanan otellerin, söz konusu yangınlardan çok az etkilendiğine de işaret edildi. Türkiye veya Yunanistan'a tatil planlayanların acentalardan bilgi talebinin arttığı, tatil bölgeleri ya da rezervasyon yaptırılmış otellerin yangınlardan etkilenip etkilenmediğinin sıklıkla sorulduğu kaydedildi.

Seyahat acentalarını ve tur operatörlerini temsil eden DRV'nin açıklamasında, "tatil planlarını değiştirmek ya da iptal etmek gibi taleplerin yok denecek kadar az olduğu" belirtildi. Operatörlerin, acil bir durum oluştuğunda hızlıca cevap verebilmek için yangın bölgelerindeki durumu yakınen takip ettikleri de vurgulandı.


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