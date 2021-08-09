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Whatsapp'tan Apple'a eleştiri!

Whatsapp'tan Apple'a eleştiri!

WhatsApp'ın başındaki isim Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin, özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:42
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:58
Whatsapp'tan Apple'a eleştiri!

Apple'ın; çocuk istismarlarının tespiti için ürettiği iPhone model cep telefonlarına görüntüleri tarayan bir yazılım yüklemeyi amaçladığını, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Yapılan açıklamalara göre sistem, telefonlardaki fotoğrafları tarayarak istismarla ilgili içerikleri tespit edecek ve güvenlik güçlerine haber verecek.

Güvenlik araştırmacıları ise, Apple'ın çocuk istismarı ile mücadele çabalarını desteklerken, hükümetlerin bu yöntemi kullanarak vatandaşların kişisel verilerine erişmesinden endişe duyuyor.

WHATSAPP'TAN APPLE'A ELEŞTİRİ


Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Cathcart, 'Bence bu yanlış bir yaklaşım ve dünyanın her yerinde insanların özel hayatının gizliliği açısından bir ihlal. İnsanlar bu sistemi WhatsApp'ta kabul edip etmeyeceğimizi sordu. Ancak biz hayır dedik.' ifadelerini kullandı.

APPLE, iOS 15'LE ÖZELLİĞİ HAYATA GEÇİRECEK


Apple, söz konusu yazılımı da içeren iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 ve MacOS Monterey güncellemelerinin bu yıl yayınlanacağını söylüyor.

Yeni güncellemelerle birlikte, eğer bir çocuğa cinsel içerikli görünen bir görsel gönderilirse, bulanıklaştırılacak ve çocuğa uyarı gönderilecek.

Çocuk mesajı görüntülemeye karar verirse, ebeveynlerinin uyarılacağı söylenecek ve daha sonra da bir yetişkine haber verilecek. Başlangıçta tüm bu özellikler, yalnızca ABD'de geçerli olacak.

'FİKİR DEHŞET VERİCİ'


Cambridge Üniversitesi'nden Güvenlik Mühendisliği Profesörü Ross Anderson, “Kesinlikle dehşet verici bir fikir, çünkü telefonlarımız ve dizüstü bilgisayarlarımızın dağıtılmış toplu bir gözetimine yol açacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca bazı güvenlik uzmanları, Apple'ın böyle bir uygulamaya geçtiği takdirde hükümetlerin de bu bilgilere ulaşabileceğini söylüyor.


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