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THY'den mücadeleye helikopter desteği!

THY'den mücadeleye helikopter desteği!

Türkiye genelinde özellikle turistik bölgelerde başlayan 260'dan fazla yangının 256'sı kontrol altına alındı. Kalan yangınlarla mücadele sürerken Türk Hava Yolları'ndan helikopter desteği geldi. THY, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:11
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:11
THY'den mücadeleye helikopter desteği!

Türkiye genelinde özellikle turistik bölgelerde başlayan 260'dan fazla yangının 256'sı kontrol altına alındı. Kalan yangınlarla mücadele sürerken Türk Hava Yolları'ndan helikopter desteği geldi. THY, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

Türk Hava Yolları, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Türkiye'de devam eden yangınlarla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

150 BİN FİDAN BAĞIŞI

Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

2,5 TON SU KAPASİTESİ VAR

Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.

Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.


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