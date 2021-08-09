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Teknoloji
NASA, Mars simülasyonları için aday arıyor!

NASA, Mars simülasyonları için aday arıyor!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars simülasyonlarında bir yıl boyunca görev alacak mürettebat üyesi aradığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:36
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46
NASA, Mars simülasyonları için aday arıyor!

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 sonbaharında başlatılması planlanan bir yıllık simülasyon görevleri için mürettebat üyesi olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin arandığı bildirildi.

MARS SİMÜLASYONLARI İÇİN BİR YIL ÇALIŞACAK ADAY


'Mürettebat Sağlığı ve Performans Keşfi Analoğu' olarak adlandırılan görevler dizisi, bir yıllık 3 Mars yüzey simülasyonlarını içine alırken, simülasyonların NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



Simülasyonlarla, Ay ve Mars'a gelecekte yapılacak insanlı uzay görevlerinde olası sorunları önlemek ve çözmek için teknoloji geliştirerek araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.

AMAÇ, FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ZORLUKLARI ANLAMAK


NASA'nın Gelişmiş Gıda Teknoloji Araştırmalarından Sorumlu Bilim İnsanı Grace Douglas, analog çalışmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, 'Simülasyonlar, astronotların uzay görevlerine gitmeden önce karşılaşacakları fiziksel ve zihinsel zorlukları anlamamıza ve bunlara karşı koymamıza yardımcı olacak.' dedi.



ADAYLARDA İSTENEN ŞARTLAR


NASA, simülasyonlarda görev alacak 30 ve 55 yaşları arasında, İngilizce bilen, sağlıklı, ABD vatandaşı ya da daimi oturumu olan adaylar arıyor.



Mürettebat seçiminin, seçilen aday adayları arasından standart NASA kriterleriyle yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



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