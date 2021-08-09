Muğla'da alevlerle dev mücadele! Tüm gücümüzle çalışıyoruz

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekiplerine destek olarak yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek veriyor.





İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON GELİŞMELER

MUĞLA'DA ORMAN YANGINLARI



BAKANLARDAN AÇIKLAMA



'10 JANDARMA HELİKOPTERİ DE SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILIYOR'



'BUGÜN İTİBARIYLA ANTALYA'YA 9 MİLYON LİRA DAHA PARA GÖNDERDİK'



BURALARI ATEŞİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ



'İNŞALLAH YANGINLARIN DA SONUNA DOĞRU GELİYORUZ'



ORMAN GÖNÜLLÜLERİNİN SAYISI ARTIYOR



'ZOR OLAN ÇARE ÜRETMEK, KOLAY OLAN KONUŞMAKTIR'



SAAT 10.38 Aydın'ın Çine ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Akçaova Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da destek veriyor.Gece boyu karadan devam eden çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter desteği de başladı.Sarp arazideki mücadeleye, bölge halkı su tankerleri ve traktörleri ile destek verirken civardaki iş makineleri de çalışmalara katkı sunuyor.Muğla'nın Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Aydın'ın Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüştü. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti.Muğla'da Menteşe, Milas ve Yatağan yangınlarına havadan ve karadan gün boyu müdahale devam ederken, dün gün içinde Dalaman ve Datça'da çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.Yangınların söndürülmesi için 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, bin 843 personel, belediyeler, özel sektör ve gönüllü vatandaşlar da katkı verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerde Kavaklıdere bölgesindeki yangın kontrol altına alınırken, Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden yangına Yılanlı bölgesinde gün boyu havadan ve karadan çalışmalar devam etti.Köyceğiz'deki orman yangınında tehlike sürerken, yangına müdahale havadan helikopterler ve uçaklar ile devam etti. Muğla bölgesinde devam eden yangınlar içinde en sıkıntılı bölgenin Köyceğiz bölgesinde devam eden yangın olduğu açıklandı.Milas'taki yangında Yeniköy hattında gün boyu havadan çalışmalar devam etti. Bayır Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali'nin yangından etkilenmemesi için özellikle uçaklar bu bölge üzerinde yoğunlaştı. Uçak ve helikopterler karadan ulaşımın olmadığı bölgelere su attı.Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde çıkan orman yangını ise Aydın Çine ilçe sınırında devam ediyor. Aydın ve Muğla'nın 2 ilçesinin sınırında devam eden yangında hava araçları ara ara rüzgarla tüten noktaları müdahale ederken, bölgede durumun sakin olduğu açıklandı.Muğla'da gün içerisinde Dalaman Havaalanının karşısında çıkan yangına hemen hava araçları ve uçaklar tarafından müdahale edildi. Yine akşam saatlerinde Datça kent merkezine yakın makilik alanda çıkan yangın da havadan ve karadan müdahale ile vatandaşların desteğiyle söndürüldü.Öte yandan, Muğla'da devam eden orman yangınlarını havadan izleyen İnsansız Hava Aracı (İHA), uçakların yanan bölgelere su atmasını paylaştı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olmadığını belirterek 'TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik.' dedi.Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris Öğretmenevi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldıklarını, Antalya'nın Kaş ilçesi, Hatay'ın İskenderun ile İzmir'in Urla ve Torbalı ilçeleri ve Manisa Gördes yangınları ile Dalaman Havalimanı'nı tehdit eden ve Datça'da çıkan yangınların gün içinde kontrol altına alındığını söyledi.Toplamda 163 kırsal yangına müdahale ettiklerini belirten Pakdemirli, 'Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız hava helikopteri, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.' diye konuştu.Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinen Pakdemirli, 'Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Muğla'da 29 Temmuz'dan bu yana yangınlarla mücadele ediyoruz. Şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok.' ifadesini kullandı.Söndürme çalışmalarında havadan müdahalenin önemine işaret eden Pakdemirli, '10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. Söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz.' dedi.Pakdemirli, Muğla'da 16 orman yangını çıktığını belirterek '6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı.' ifadesini kullandı.Yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını anlatan Pakdemirli, 'Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.' dedi.Ekiplerin tüm söndürme çalışmalarında cansiperane çalıştığını vurgulayan Pakdemirli, '2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.' diye konuştu.Yangının kontrol altına alındığı yerlerde hasar tespit çalışması yapıldığını aktaran Pakdemirli, hasar tespit çalışması tamamlanan yerlerde çalışmalara başlandığını belirtti.Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Şu ana kadar Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin'de toplam 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 320 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. 51 bin 770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4 bin büyükbaş, 4 bin 204 küçükbaş, 5 bin 475 arılı kovan, 28 bin 762 kanatlı hayvan, 6 bin 570 alet makine, 2 bin 549 ton depolu ürünler, 1840 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir. TARSİM'in yangınlarda 102 milyon 464 taleple hasar beyanı var. Hasar tespit çalışmaları biter bitmez de en kısa sürede bunların ödemeleri yapılacak. TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla Antalya'ya 9 milyon lira daha para gönderdik.'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında sona doğru geldiklerini belirterek, 'Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Elim olay kimsenin moralini bozmasın, çok daha güçleneceğiz. Buraları ateşin insafına bırakmayacağız' dedi.Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Marmaris Öğretmenevin'de koordinasyon toplantısına katıldı.Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, her sabah gün doğumuyla beraber 4 ayrı dilde brifing vererek güne başladıklarını söyledi.Çok disiplinli bir şekilde çalışıldığını aktaran Pakdemirli, ekiplerin, Dalaman Havalimanı'nda konuşlandığını bildirdi.Kendileri için ağacın önemli olduğunu ancak canın bir o kadar hatta daha önemli olduğunu ve bu nedenle emniyetin birinci derecede olması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, Yunanistan'da düşen uçağın bu konuya daha fazla hassasiyet göstermeleri gerektiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.Pakdemirli, Muğla'da 29 Temmuz'dan bu yana 16 orman yangını meydana geldiğini ve yangınlardan etkilenen vatandaşların zararlarını karşılamak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangınının, rüzgarın sert esmesiyle birlikte Çine'ye sıçradığını anımsatan Pakdemirli, yangına Isparta'dan 21 araçlık ek takviye geldiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Yangının tükenmeye yakın olduğunu ancak düşük nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle 'kontrol altına alındı' diyemediklerine dikkati çeken Pakdemirli, 'Muğla'da dünden daha iyi bir noktadayız. Milas yangını çok enteresan bir yangın. Yeşil bir bitki örtüsü ve çok sık olduğu için içine girilemiyor. On binlerce ton su atmamıza rağmen henüz yangının odaklarını kurutabilmiş değiliz. Bugün itibarıyla yarım saat önce yangının odağına girdik. Yeni bir yerde daha parlama var ama herhalde Milas'taki yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Ama altını çizerek söylüyorum, henüz kontrol altında değil. Termik santralle ilgili risk de saat saat azalarak devam etmekte. Kavaklıdere, Köyceğiz, Karaköy yangını devam ediyor. Bunların hepsiyle ilgili olumluya doğru bir gidişat var.' ifadelerini kullandı.Pakdemirli, Yunanistan'ın da yangınlarla mücadele ettiğine değinerek, 'Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız.' dedi.Küresel bir şekilde sıcaklık dalgasının tüm dünyayı sardığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:'Tüm dünyada çok ciddi yangınlar var. Son 2 yılda toplam 5 büyük yangın yaşayan Türkiye, son 12 günde 16 büyük yangınla karşı karşıya kaldı. Büyük yangınları kısa sürede kontrol altına almak zor bir iş. Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz, süper güç olabilirsiniz ancak 3 ya da 5 ülkeyle savaşabilirsiniz. 15 ülkeyle savaşmak mümkün değil. Buna ne uçak, ne tank, ne de personel yeter. Biz son günlerde bunu yaşadık. Hızlı şekilde belli bir noktaya geldik. İnşallah yangınların da sonuna doğru geliyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah başka büyük yangın çıkmaz.'Türkiye'de 19 yılda orman yangınlarıyla ilgili çok ciddi işler yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, 'Antalya'da 35 haber merkezimiz var, otomatik gözetleme sistemlerimiz var. Antalya'da 56, Muğla'da 50 kulemiz var. Antalya'da 500'ün üzerinde, Muğla'da 400'e yakın helikopterin su almak için havuz ve göletleri var. Türkiye'de 3 tane yangın yönetim merkezi var. 616 haber merkezi, 714 kule, 36 otomatik gözetleme sistemi ve 4 binin üzerinde havuz var.' dedi.Adana, Antalya ve Mersin'de hayvansal üretim kapsamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarına işaret eden Pakdemirli, bunlarla ilgili tam bir şekilde ödemeleri yapacaklarını, diğer illerdeki hayvanların geçici barınma alanlarındaki çalışmaları tamamlandığında teslimatının yapılacağını bildirdi.Yangından zarar gören vatandaşların tüm projelerini, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projeleri kapsamında kabul edeceklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:'Afet görmüş illerden gelecek tüm projelere ayrımcılık yapıp bunların hepsini kabul edeceğiz. Orman köylerindeki vatandaşların tüm hayvan taleplerini de karşılıyor olacağız. Muğla'da zarar tespit çalışmaları yangının devam etmediği yerlerde başladı, bir çoğunda bitti. Yanan yerlerde ekim ve kasımda ilk yağmurla beraber, Geleceğe Nefes Kampanyası ile 252 milyon yani 84 milyon vatandaş için 3'er tane fidan dikeceğiz. Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odunlar sahadan çıkartılacak. Detaylı bir arazi etüdü ve ağaçlandırma projeleri yapılacak. Nasıl yeşillendirileceğine dair çalıştay yapacağız. Bunu da hemen yapacağız. Milletimizle buna karar vereceğiz. En kısa sürede buraların yeşil örtüye kavuşmasını sağlayacağız.'Pakdemirli, orman gönüllülerinin önemine işaret ederek, orman yangınlarıyla ilgili gönüllülerin 2019'da mevzuatlaştırıldığını söyledi.Şu ana kadar 13 bin 339 kişiye eğitim ve kimliğinin verildiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:'Yeteri seviyede eğitim almış, bu gönüllüleri de yangın söndürme ekiplerinin arasında görebileceğinizi ifade etmek istiyorum. AFAD gönüllüsü gibi gerekirse afet bölgelerinin transferiyle daha verimli çalışmalar yürüteceğiz. Ormanlar, ülkemizin hem gücü hem süsü. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Elim olay kimsenin moralini bozmasın, çok daha güçleneceğiz. Buraları ateşin insafına bırakmayacağız. Birçok tekniği aynı anda kullanıyoruz. Havadan, karadan ve denizden mücadeleyle ekiplerimiz organize, koordinasyonumuz güçlü, motivasyonumuz yüksek, teyakkuz halindeyiz. Bu emekler üç kelimeyi söyleyebilmek için: Kontrol altına alındı.'Pakdemirli, 12 gündür yoğun emek verildiğini, açlık, susuzluk, uykusuzlukla mücadele eden kahramanlar olduğunu vurgulayarak, bugün Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un, Yılanlı Kule ile yapılan bir bağlantı neticesinde soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandığını dile getirdi.Hastanede tedavisi süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu anlatan Pakdemirli, orman kahramanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.Yaralı ayağını sarıp, mücadeleye devam eden personelin olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:'Arazözünü terk etmeyen kardeşlerimiz var. Evladının doğumunu yangının içindeyken öğrenen orman kahramanı babalarımız var. Beş dakikalık molalarda küreğini yastık, vatan toprağını döşek yapan orman kahramanlarımız var. Onlar bizim ateş savaşçılarımız. Şartlar zor, birlik zamanı olduğunu hatırlatıyorum. Sözlerimiz ve davranışlarımızla yangına körükle gitmememiz lazım. Zor olan çare üretmek, kolay olan konuşmaktır. Biz bütün çarelerle sahadayız. Bu mücadele elbet bitecek. İnşallah sonuna doğru geliyoruz. Adı şükranla anılacak olanlar, bu ateşe benzin dökenler değil, bir damla su taşıyanlar olacaktır. Birçok vatandaş elinden geleni yapıyor, su, yemek taşıyor, çay servisi yapıyor. Kıyafet, ayakkabı getiriyor. Hiçbir şey yapamasa dua ediyor. Bu tür afetler siyaset üstü. Herkesten Allah razı olsun. Bu afetin başından beri desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Sahada olan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum.'