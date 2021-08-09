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Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın!

Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın!

Londra'da toplanan aşı karşıtı grup, BBC binasına girmeye çalıştı. Polis engeliyle karşılaşan öfkeli kalabalığın binaya girişine izin verilmedi.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:16
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:16
Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın!

Daha önce aşı karşıtlarının gösterilerine sahne olan İngiltere'nin başkenti Londra'da, bu kez bir televizyon hedef alındı.

İngiltere'de koronavirüs aşısına karşı çıkan bir grup, toplanarak BBC binasına girmeye çalıştı.

BBC BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin polis engeline rağmen binaya girmek için saldırıya geçtiği görüldü. Polisle göstericiler arasında bir süre itiş kakış yaşandı.

Gerilimli anlar, grubun London Park'ta bir araya gelmesiyle başladı. Polis eşliğinde parktan ayrılan protestocular, BBC binasına yöneldi.

POLİS ENGELİNİ GEÇEMEDİLER

Öfkeli kalabalık, binaya girmeye çalışsa da polis engelini aşamadı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan (MET) bir sözcü, "Grubun farkındayız. Tutuklama yok ancak memurlar hazır bulunuyor. Durumu izlemeye devam edecekler." dedi.

Bir BBC sözcüsü ise medya kuruluşunun güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi.

AŞI KARŞITLARI BBC'Yİ SUÇLADI

BBC stüdyosunun dışında toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun, ayıp size" diye bağırdı. Gruptan birisi de söz konusu televizyonu "doğru bilgi vermediği" gerekçesiyle suçladı.


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