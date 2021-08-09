İşte Bayraktar TB2'nin gözünden Bayraktar AKINCI!

Türkiye'nin gökyüzü hayallerini gerçekleştiren yerli ve milli teknoloji firması BAYKAR, yeni gelişmelere imza atıyor.



HAVADA TARİHİ ANLAR



İlk milli ve özgün S/İHA'larını tasarlayan ve operasyonel anlamda hayata geçiren BAYKAR, BayraktarTB2'nin gözünden gökyüzünde Bayraktar Akıncı'ya ait fotoğrafları paylaştı. Gökyüzünün yeni savaşan şahinleri Akıncı, dikkat çeken özellikleriyle ön plana çıkıyor.



YERLİ VE MİLLİ MÜHİMAMTLAR İLE DONATILACAK



Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.







AKINCI'DAN LİDERLİK HEDEFİ



Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.



Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek.







20 METRELİK DEV KANATLAR



Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek.



TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ AKINCI



Akıncı S/İHA ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.



