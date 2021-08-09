Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun eşyaları orada bulundu!

İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş'i arama çalışamları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.



Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.



Eşyaların fotoğrafını gören anne Saliha Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.







SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.



'PİKNİK YAPACAĞIZ' DİYEREK EVDEN ÇIKTILAR



Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıktı.



Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirdi.



Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin kayıp olan çocukları arama çalışması sürüyor.



KAYIP KIZLARIN ANNELERİ, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI



Kaybolan iki kız kardeşin annesi Semra Yüksel, olayın gündüz saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bahçeye çıkıp oynuyorlardı. Gün arası eve geldiler. Akşam saat 16.30-17.00 gibi tekrar gelip 'Anne, biz piknik yapacağız.' dediler. Ama sitenin bahçesinde. Ben de 'Tamam kızım. Yapın ve gelin' dedim. Küçük kardeşi yemek için zeytin peynir alıyor. Büyük kızım da kırmızı okul çantasını alıyor. Giymedikleri kıyafetlerden alıyor. 'Arkadaşımızın oyuncakları var onun bebeklerine kıyafet dikeceğiz anne' dediler. Çantayı yükledi. Ben de içeri geçtim. Bunlar da saat 17.00-17.15 gibi kapıdan çıktı. En son 17.30'da kameraya görünüyorlar. Oradan da yukarı doğru gidiyorlar. Sonrasında bir daha haber alamıyoruz. 17.45 gibi de yukarıda bir markete girip çıkmışlar. En son orada görünüyorlar. Başka da bilgimiz yok." diye konuştu.



Yüksel, çocuklardan haber alınamaması üzerine herkese haber verdiklerini dile getirerek, komşularının ve mahalle sakinlerinin birçok yeri aradığını söyledi.



11 yaşındaki kızından haber alamayan anne Semiha Memiş ise kızının eve gelip, "Piknik yapacağız" dediğini aktardı.



KUMBARASINDAN PARA ALDI



Memiş, kızının odasına giderek kumbarasından para aldığı bilgisini vererek, şunları söyledi:



"Kızım bunları ne yapacaksın?' dedim. Parasının hepsini almasına izin vermedim. Sadece 6 lira verdim. Zaten söyledikleri yer de balkonumun hemen önü. Yine de çantanın içine baktım, gerçekten oyuncak vardı. Kamera kayıtlarında gördük elinde başka bir çanta daha vardı. Kendi çantası. Diğer kızların da sırtlarında ve ellerinde çantalar vardı. En küçükleri benim kızım. Bizden ayrı durmaz. Karanlıktan bile korkan çocuk, nasıl oldu nasıl gitti bilemiyorum."



Akşam ezanından sonra aşağı indiğini anlatan Memiş, sonra eşine haber verdiğini söyledi.



Baba Bülent Yüksel , "Kızlarımızla ilgili son durum, avcılar bölgesin de oldukları tespit edildi. Şu an polisimiz o bölgede 6-7 ekibin aradıklarını biliyoruz. İnşallah kızlarımız kesinlikle hiçbir şeyden korkmasınlar. Yani biz onları çok seviyoruz, onlar bizim en değerlilerimiz. Ailemiz canlarımız yani. Her şeyimiz onlar. Onları çok seviyoruz ne yapmış olurlarsa olsunlar yani kesinlikle dönsünler. Detay bilmiyorum lakin sahil yakınlarında görmüşler" şeklinde konuştu.



"KIZLARIN ÇIKMADAN ÇANTALARINA KIYAFET KOYDU"



Kayıp Eslem Tuana ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, "İki kızım saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" ifadelerini kullandı.



"1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"



Anne Semra Yüksel, "Polis kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuşmuş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gideceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi gözaltına alındı" diye konuştu.



"SİZİ ÇOK SEVİYORUM NE OLUR GERİ DÖNÜN"



Anne Yüsel şunları söyledi:



Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün



"ÇOCUĞUM EVDE BİLE YALNIZ DURAMAZDI"



Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş ise, "Nazar arkadaşlarıyla piknik yapmak için evden çıktı. Yanına bir çantada aldı. Çantanın içine baktığımda sadece oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum perişan oldum. Korkup da gelmemezlik yapma" şeklinde konuştu