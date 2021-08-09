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Ekşi Sözlük'te halka ayaklanma çağrısı!

Ekşi Sözlük'te halka ayaklanma çağrısı!

Pek çok sosyal medya kullanıcısının gündeme dair fikirlerini yazdığı internet sitesi Ekşi Sözlük'te skandal bir yazı dikkat çekti. Yazıda halkı ayaklanmaya iten sözler tepki çekti.

Ekleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:40
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35
Ekşi Sözlük'te halka ayaklanma çağrısı!

Ekşi Sözlük bugün skandal bir paylaşımla sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Halkı galeyana getirmek için yapılan paylaşımda 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?' sözleri kullanıldı.

Devleti karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan bu hareket sosyal medya kullanıcılarının 'Ekşi Sözlük kapatılsın' gibi tepkilerine yol açtı.




İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o yazı...



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