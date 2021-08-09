Bir yangın daha kontrol altında!

Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi vermişti.



İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.



Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.







Bakan Pakdemirli, bugün yaptığı basın açıklamasında, son 13 günde 476 cephede alevlere karşı mücadele verdiklerini, 270 orman yangınının, 267'sinin kontrol altında olduğunu, üç orman yangını için çalışmaların devam ettiğini duyurmuştu.Ayrıntılar geliyor...