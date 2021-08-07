USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Böcek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde özel bir odada tedaviye alındı. Böcek'in fenalaştığı öğrenilirken, rahatsızlığına dair bilgi paylaşılmadı.

Ekleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:12
Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:44
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Başkan Böcek özel odaya alınarak tedavi altına alındı. Böcek'in rahatsızlığı hakkında bilgi verilmedi.

108 GÜN KORANAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün süren Kovid-19 tedavisinin ardından 3 Aralık 2020 tarihinde taburcu olmuştu. Koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda kalan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu olmuştu. İyileip ayağa kalkan Böcem, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne "Bir can borcum var" diyerek her fırsatta hastane yönetimine teşekkür etmişti.

ÖZEL HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Antalya'da 17 Ağustos'ta özel bir hastaneye yatan Muhittin Böcek, bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.İnstagram üzerinden evinden fotoğraf paylaşan böcek "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." notunu düştü.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı