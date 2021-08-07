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Yaşam
Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye!

Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye!

Ümitcan Uygun ile geçirdiği gecenin ardından cansız bedeni bulunan Esra Hankulu'nun daha önce babasını ve nişanlısını da acı bir şekilde kaybettiği öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:21
Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:31
Esra Hankulu'dan geriye kalan acı hikaye!

Ankara'nın Mamak ilçesinde tek yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Esra Hankulu'dan geriye acı bir hikaye kaldı.

Ümitcan Uygun ve beraberindeki 2 kişi ile birlikte geceyi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun henüz 1 yaşındayken babasını kaybettiği öğrenildi.

BABA HASRETİYLE YAŞADI

Hankulu'nun babası Ahmet Hankulu, henüz 25 yaşındayken Moğan Gölü'ne düştü. Baba Hankulu'nun cenazesi 3 ay sonra bulundu.

Babasının hasretiyle büyüyen Esra Hankulu'nun yaşadığı acılar bununla da sınırlı kalmadı.



NİŞANLISI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatında yeni bir başlangıç yapabilmek için evlilik yoluna giren Esra Hankulu, nişanlandıktan sonra acı bir haberle daha yıkıldı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Esra Hankulu'nun nişanlısı, evlilik hazırlıkları yapılırken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Baba ocağından son yolculuğuna uğurlanan Esra Hankulu'nun cenazesi, babasının mezarının yanına defnedildi.

Hankulu'nun mezarının başına da gelin duvağı asıldı..


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