Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.



Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.



HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLECEK



Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından, heyetler arası görüşmeye geçilecek.





