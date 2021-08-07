Başkan'dan Buse Naz'a tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda Çinli rakibini finalde yenerek kadın boks tarihinde ilk altın madalyayı kazanan Busenaz Sürmeneli'yi arayarak tebrik etti.



ALTIN MADALYA SONRASI İLK SÖZLER: CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE EDİYORUM



Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan Busenaz Sürmeneli, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.



Kazandığı altın madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini belirten milli boksör, 'Hiç ağlamak istemiyordum yenilsem de yensem de ama marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. İnanılmaz mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum. Bakanımız hep yanımızdaydı ona da teşekkür ederim. Kulübüm Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Aileme buradan çok çok selam söylüyorum' dedi.



