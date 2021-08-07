Antalya'da yağmur sevinci!

Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak sevinç yarattı. Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.



İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti.



Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.



Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.



11 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI YAPILDI



Türkiye genelinde yaşanan sıcak yurdun bir bölümünde yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 33°C



Parçalı bulutlu



EDİRNE °C, 34°C



Parçalı bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 26°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



EGE



Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 27°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 31°C



Az bulutlu



KÜTAHYA °C, 25°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 35°C



Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 37°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 29°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP °C, 31°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



RİZE °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde, akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 36°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 37°C

Parçalı bulutlu



DİYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı bulutlu



KİLİS °C, 38°C

Parçalı bulutlu



TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.