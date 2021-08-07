Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!

Ankara'da uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak kentte selin meydana gelmesine neden oldu. Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, birçok sürücü de zor anlar yaşadı.



Ankara'da sağanak sele döndü, araçlar yolda kaldı



Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi.



Durum üzerine bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.