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Teknoloji
Whatsapp'tan bomba gibi yeni özellik!

Whatsapp'tan bomba gibi yeni özellik!

Milyonlarca insanın kullandığı Whatsapp yeni özelliğini yayınlanan kısa video ile duyurdu.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:57
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:11
Whatsapp'tan bomba gibi yeni özellik!

Whatsapp yayınladığı kısa video ile yeni bir özelliğini duyurdu. Dün itibariyle kullanıma giren uygulamanın yeni özelliğinin adı 'view once' olarak açıklandı.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine yalnızca bir kez açılabilen fotoğraf ve videolar gönderebilecek.

View once özelliğini kullanarak fotoğraf ya da video gönderdiğiniz kişi, görüntüyü açtıktan sonra görüntü kendiliğinden silinecek ve telefona kaydetmek mümkün olmayacak.

Daha önce Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarda olan bu özelliği kullanmak için fotoğraf gönderirken zamanlayıcı simgesini seçmek yeterli.

Bu özellikle gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmese de ekran görüntüsü alınabiliyor ancak ekran görüntüsü alınsa da SnapChat'teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor.


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