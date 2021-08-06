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Karabük'te orman yangını!

Karabük'te orman yangını!

Ödemiş köyünde başlayan yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, köyde yine yangın çıktığı belirlendi. 2 gün önce çıkan yangında ise 10 dönümlük alan kül oldu.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:12
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 22:14
Karabük'te orman yangını!

Karabük’ün Ödemiş köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman alanda çıkan yangın, dağlık alanda bulunan yeşil örtüyü sardı.

Dumanları görenler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun akabinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK VALİSİ GÜREL: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük Valisi Fuat Gürel yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Ülkemizde Ege ve Akdeniz’deki yangınlar yüreğimizi yakarken, bugün de maalesef Karabük’te yangın çıktı. Karabük Ödemiş, Yeşilköy ve Pirinçler mahallerimizin arasında öğleden sonra başlayan yangın önce küçük küçük bir kıvılcımdan daha büyüdü. Hızlı bir şekilde müdahale edildi ama maalesef, geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle kısmi kontrol altına alındığı söyleyebilirim. Bizi sevindiren olay ise, yerleşim birimlerine yayılmadı, zaten yerleşim birimleriyle ilgili gerekli tedbirleri aldık.” dedi.

"YANGIN, 50-60 DÖNÜM ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Yangının 50-60 dönüm alanda etkili olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Vali Gürel, “Şu ana kadar orman teşkilatımız belediyelerimiz ve komşu illerimiz ile vatandaşlarımız buradalar, herkes bize yardımcı oluyor. Yangına belirli bir alanda müdahale edildi. Şu anda yangının etrafı çevrilmiş durumdadır. Eğer rüzgarla karşılaşmazsak durumu atlatacağız. Şu ana kadar ne kadar alan yandığını bilemiyoruz ama, muhtemelen 50-60 dönümlük bir alanın yandığını tahmin ediyoruz. Yangının çıkış nedenini konusunda herhangi bir bilgi yok. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Ülkemize Karabük’e geçmiş olsun.” diye konuştu.

4 İLDEN TAKVİYE EKİP GELDİ

Yangının büyümesi üzerine Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Bolu’dan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler takviye geldi. Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.


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