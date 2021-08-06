Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.



PEŞ PEŞE DEPREMLER



AFAD tarafından yapılan açıklamada Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 22.57'de yaşanan depremin yerin 17.60 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.



Peş peşe gelen iki depremin ardıdan saat 23:42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.