USD (Alış - Satış) : 8,56 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü. Gelen son dakika bilgisine göre saat 22.57'de ve 23.42'de iki deprem daha meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:34
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:59
Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan açıklamada Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 22.57'de yaşanan depremin yerin 17.60 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Peş peşe gelen iki depremin ardıdan saat 23:42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı