Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.



Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.



İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı.' paylaşımında bulundu.