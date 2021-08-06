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Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı!

Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı." açıklamasını yaptı.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:44
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:48
Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.

İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı.' paylaşımında bulundu.


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