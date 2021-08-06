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Bakan Ersoy'dan flaş açıklamalar!

Bakan Ersoy'dan flaş açıklamalar!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:17
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:28
Bakan Ersoy'dan flaş açıklamalar!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz ve Ege bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Muğla Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

HEDEFİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK


Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "25 milyon turist 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Olası sürprizlere karşı hedefimize sapma payı her zaman koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un açıklmalarından satır başları;

(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.


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