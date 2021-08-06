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Aşı Olduktan Sonra Ağrı Kesici İçilir mi? Biontech Aşısı Olduktan Sonra Majezik İçilir mi?

Aşı Olduktan Sonra Ağrı Kesici İçilir mi? Biontech Aşısı Olduktan Sonra Majezik İçilir mi?

Coronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları devam ederken pek çok kişi çeşitli soruları gündeme getiriyor. Korona aşısı olan Biontech ve Sinovac aşılarını olan kişiler aşı olduktan sonra meydana gelen ağrı için çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Biontech aşısı olduktan sonra majezik içilir mi?

Ekleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:32
Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:39
Aşı Olduktan Sonra Ağrı Kesici İçilir mi? Biontech Aşısı Olduktan Sonra Majezik İçilir mi?

Covid-19 pandemi sürecini kısa süre içerisinde atlatmak adına pek çok yol deneniyor. Aşılama çalışmalarını sürdüren sağlık bakanlığı ise bu sürecin ancak aşı ile atlatılabileceğini belirtiyor. Aşı olan kişilerden gelen aşı sonrası kol ağrısı ise çeşitli soruların gündeme gelmesini sağlıyor. Peki, aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi? Biontech aşısı olduktan sonra majezik içilir mi?

Aşı Olduktan Sonra Ağrı Kesici İçilir mi?


Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Alt gruplara kadar indirilen aşı çalışmaları son hızla devam ederken aşı sonrası süreç hakkında çeşitli sorular gündeme geliyor. Aşı olan vatandaşlar aşı sonrasında dikkat edilecek konular hakkında çeşitli sorular soruldu. Peki, aşı olduktan sonra ağrı kesici içilir mi?
Koronavirüs aşısı olduktan sonra sağlık kuruluşu çalışanları aşı olan kişilere pek çok talimat veriyor. Aşı sonrası süreci doğru bir şekilde geçirmek adına dikkat edilmesi gereken bu talimatlar aşının olası yan etkilerini engellemek adına oldukça önemlidir. Bu sebeple aşı sonrasında ağrı yaşanması durumunda ağrı kesici içmek mümkündür. Ancak sağlık kuruluşu çalışanlarının belirttiği aşılar kullanılmalıdır. Peki, Biontech aşısı olduktan sonra majezik içilir mi?

Biontech Aşısı Olduktan Sonra Majezik İçilir mi?


Biontech aşısı olduktan sonra isteğe bağlı olarak ilaç tüketmek doğru değildir. Alanında uzman doktorların görüşleri ve önerileri doğrultusunda ilaç kullanımı gerçekleştirilmelidir. Özellikle alerjisi bulunan kişilerin doktor kontrolü olmadan aşıdan sonra ağrı kesini kullanması doğru olmayacaktır.



Aşıdan sonra ağrı kesici içilir mi sorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.

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