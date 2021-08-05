YKS tercih işlemleri başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretime Geçiş Sınavı(2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.



Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.







