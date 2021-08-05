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YKS tercih işlemleri başladı!

YKS tercih işlemleri başladı!

YKS-2021 ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:03
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:10
YKS tercih işlemleri başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretime Geçiş Sınavı(2021-YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.' ifadelerini kullandı.



2021 Yks TercihleriYks SinaviÖsym Başkanı


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