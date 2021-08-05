Termik santralden iyi haber!

Orman Genel Müdürlüğü'nce devam eden ve söndrülen yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.



Buna göre dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.





172 YANGIN KONTROL ALTINDA



KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE SON DURUM: SÖNDÜRÜLDÜ



DEVAM EDEN YANGINLAR



MUĞLA'DA 16 HELİKOPTER 5 UÇAK ÇALIŞIYOR



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 3 TUTUKLAMA



MANAVGAT'TA 9. GÜN: 6 UÇAK 17 HELİKOPTER



KARACASU'DA YANGIN KARINCA DAĞINA SIÇRADI



DENİZLİ'DE YENİ YANGIN



HATAY DÖRTYOL'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR



ISPARTA: YAZILI KANYON KONTROL ALTINDA



AYDIN BOZDOĞAN'DA MÜDAHALE EDİYOR



MENTEŞE MAHALLESİNDE EVLERİ TEHDİT ETTİ



'YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAKTIR'



28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alındı. 6 ildeki 16 yangına, 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin personelle müdahale ediliyor.Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi. Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan yangın yaklaşık 11 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kritik noktalardaki yangınlarla mücadele sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Menteşe ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Tavas ve Güney ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları, 16 helikopter ve 5 uçakla devam etti. Milas'ta Sikorsky helikopter, su sepeti takılarak söndürme çalışmalarına katıldı. Marmaris'teki yangın Turgut Mahallesi'ni tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar denizden tahliye edildi.Milas'taki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fesleğen yaylasında mahsur kalan bir kişi ise 124. Eğitim Filo Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.Antalya Manavgat'ta, 9. güne giren yangın, Demirciler Mahallesi'nde ve Gülendağı mevkiinde sürüyor. Alevler, 6 uçak, 2 İHA, 17 helikopter ve 6 bin 500 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Aydın Karacasu'da önceki akşam çıkan yangını Karınca Dağı'na sıçradı. 150 hektar alanın etkilendiği bölgedeki 16 ev boşaltıldı.Denizli'nin Buldan ilçesinde Türlübey Mahallesi'nde başlayan orman yangınının ardından, Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.Hatay Dörtyol'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 39. Mekanize Piyade Tugayı'ndan 160 asker müdahale ediyor.Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 15 ev zarar gördü.Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Yangın, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.Kavaklıdere'de tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile helikoptere binen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın havadan çekerek paylaştığı video, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'den bölgedeki acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldıklarını belirterek, 'İhtiyaçların temini için koordinasyonu sağladık. Bölgeye havadan müdahale konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Bölgeye süratle iş makineleri ve su tankeri temini konusunda özel sektör kuruluşları ile görüşerek, desteklerini sağladık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacaktır' dedi.