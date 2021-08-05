USD (Alış - Satış) : 8,42 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 9,99 - 10,01
Ana Sayfa.
Güncel
Termik santralden iyi haber!

Termik santralden iyi haber!

Orman Genel Müdürlüğü devam eden ve söndürülen yangınlarla ilgili olarak bilgi verdi. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Menteşe ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Tavas ve Güney ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 08:58
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:06
Termik santralden iyi haber!

Orman Genel Müdürlüğü'nce devam eden ve söndrülen yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. 

Buna göre dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

172 YANGIN KONTROL ALTINDA


28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alındı. 6 ildeki 16 yangına, 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin personelle müdahale ediliyor.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE SON DURUM: SÖNDÜRÜLDÜ


Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi. Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan yangın yaklaşık 11 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DEVAM EDEN YANGINLAR


Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kritik noktalardaki yangınlarla mücadele sürüyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Menteşe ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Tavas ve Güney ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.

MUĞLA'DA 16 HELİKOPTER 5 UÇAK ÇALIŞIYOR


Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları, 16 helikopter ve 5 uçakla devam etti. Milas'ta Sikorsky helikopter, su sepeti takılarak söndürme çalışmalarına katıldı. Marmaris'teki yangın Turgut Mahallesi'ni tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar denizden tahliye edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 3 TUTUKLAMA


Milas'taki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fesleğen yaylasında mahsur kalan bir kişi ise 124. Eğitim Filo Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MANAVGAT'TA 9. GÜN: 6 UÇAK 17 HELİKOPTER


Antalya Manavgat'ta, 9. güne giren yangın, Demirciler Mahallesi'nde ve Gülendağı mevkiinde sürüyor. Alevler, 6 uçak, 2 İHA, 17 helikopter ve 6 bin 500 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KARACASU'DA YANGIN KARINCA DAĞINA SIÇRADI


Aydın Karacasu'da önceki akşam çıkan yangını Karınca Dağı'na sıçradı. 150 hektar alanın etkilendiği bölgedeki 16 ev boşaltıldı.

DENİZLİ'DE YENİ YANGIN


Denizli'nin Buldan ilçesinde Türlübey Mahallesi'nde başlayan orman yangınının ardından, Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.

HATAY DÖRTYOL'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR


Hatay Dörtyol'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 39. Mekanize Piyade Tugayı'ndan 160 asker müdahale ediyor.

ISPARTA: YAZILI KANYON KONTROL ALTINDA


Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 15 ev zarar gördü.

AYDIN BOZDOĞAN'DA MÜDAHALE EDİYOR


Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine alevlere 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle karadan başlayan müdahale aralıksız sürdü.

MENTEŞE MAHALLESİNDE EVLERİ TEHDİT ETTİ


Kavaklıdere'de tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.

'YARALAR EN KISA ZAMANDA SARILACAKTIR'


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile helikoptere binen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın havadan çekerek paylaştığı video, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Milletvekili Gökcan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'den bölgedeki acil ihtiyaçlar konusunda bilgi aldıklarını belirterek, 'İhtiyaçların temini için koordinasyonu sağladık. Bölgeye havadan müdahale konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Bölgeye süratle iş makineleri ve su tankeri temini konusunda özel sektör kuruluşları ile görüşerek, desteklerini sağladık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Yangında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yaraları en kısa zamanda sarılacaktır' dedi.

Termik Santral YangınıOrman YangınlarıManavgat Orman YangınıTürkiyede Orman Yangını


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı