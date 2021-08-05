Kılıçdaroğlu bu kez de kendini yalanladı!

Her yaz orman yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya atılan, ‘Yangın söndürme uçağı yok. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçakları depolarda çürüyor' iddiaları, son bir haftadır devam eden orman yangınları boyunca yeniden gündeme sürüldü.





KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETTİ

'ÇALIŞABİLİR UÇAK YOK'



ERDOĞAN'I DOĞRULADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu yönde açıklamalarda bulunarak, yürütülen algı operasyonlarına ortak olmuştu. Kılıçdaroğlu, dün İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarıyla ile birlikte THK'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'THK Hangarında çalışabilir uçak olmadığı' itirafında bulundu. Bir gazetecinin, 'Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Hayır, şu anda yok' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu THK'nın envanterindeki uçaklarla ilgili, 'Uçakların bakımı gerekiyor, yedek parça sorunu var. En hızlı biz 3 ayda bir uçağı kaldırabiliriz.' diye konuştu.'Çalışabilir durumda olan hiçbir uçak yok muymuş şu anda hangarda?' sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu, 'Hayır şu anda yok yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden yürütülen tartışmalar için geçtiğimiz günlerde 'THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok' demişti.