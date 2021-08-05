Kemal Kılıçdaroğlu'dan Başkan Erdoğan hakkında skandal iftira!

Türkiye, ABD'den Afgan göçmenlerle ilgili Türkiye'ye yaptığı çağrıya tepki gösterirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında skandal bir iftiraya imza attı.



Afganistan'da giriştiği 20 yıllık işgalin ardından çekilme kararı alan ABD'nin, Afgan göçü için Türkiye'yi gösteren açıklaması Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuyla ilgili ABD'nin hiçbir şekilde Ankara ile müzakere etmediğini belirterek 'Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir' ifadelerini kullandı.



BEKLEME ODASI DEĞİL

AÇIK AÇIK İFTİRA ATTI

'KENDİSİNE HİDAYET DİLİYORUM'

ABD: KİMSEYİ YÖNLENDİRMEDİK



ABD'nin küstah çıkışına yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise 'Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan'ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler. Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir' diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır' sözleriyle tepki gösterdi.Türkiye'nin net tavrı yanında durması beklenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD ile Türkiye arasında Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi konusunda gizli anlaşma yapıldığı iftirasında bulunarak algı oluşturmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu İngilizce olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, 'Öncelikle şu aşikârdır ki; Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir.ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Beka sorunumuz haline gelen bu meselenin örtbas edilmesine izin veremem' ifadelerine yer verdi.İftiraya yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kılıçdaroğlu'nu kınadı. Soylu, İran sınır hattının göç, kaçakçılık ve terörist girişleri açısından en kritik yer olduğunu, bu sınır hattının 152 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldüğünü, 85 kilometrelik duvar çalışmasının sürdüğünü, 109 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi olduğunu, 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı sistemler inşa edilerek düzensiz göç hareketliliklerinin sürekli olarak izlendiğini belirttti. Soylu, 2020'de güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375 kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin sınırlarda engellendiğini, sınırlarımız içerisinde ise 2020'de 122 bin 302, 2021'de 72 bin 879 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydederek, 'Göç meselesi ile ilgili olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını kınıyor ve acilen hidayet diliyorum' dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan mültecileri Türkiye'ye yönlendirdikleri iddiasını yalanladı. Price, 'Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz.' Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.