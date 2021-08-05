İtfaiye aracı şarampole yuvarlandı!

Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'dan kaza haberi geldi.



Yangınlara müdahale için Marmaris'te bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Turunç bölgesinde şarampole yuvarlandı.



Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.