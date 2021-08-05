İtfaiye aracı şarampole yuvarlandı!

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı bir Turunç Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.
Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'dan kaza haberi geldi.
Yangınlara müdahale için Marmaris'te bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Turunç bölgesinde şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.