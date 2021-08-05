İşte günün karikatürü!

Akdeniz ve Ege sahillerini saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Maddi ve manevi pek çok hasara neden olan yangınlar sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olurken, muhalefet durumu siyaset maalzemesi yapmaktan kaçınmadı. CHP, 'yanan ormanların yerine otel yapacaklar' ya da 'uçak bile yok' gibi sözlerle algı operasyonlarını sürdürüyor. Kasım Özkan, bu konuyu çizdiği karikatürle ele aldı.



İşte Özkan'ın dikkat çeken o karikatürü...





