Bakan Varank 'tan Özgür Özel'e sert tepki!

Yangın söndürme uçakları üzerinde algı operasyonu yapan CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?' dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.



Varank, 'İspanya'dan yangınlara müdahale için gelen uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynı' yalanına imza atan Özel'e fotoğraflı cevap verdi.







Bakan Varank, '1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?' diyen Mustafa Varank 'Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!' diye yazdı.





