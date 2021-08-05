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Aydos Ormanı'nda yangın paniği!

Aydos Ormanı'nda yangın paniği!

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangına şahit olan bir vatandaş, sabotaj şüphesine dikkat çekti.

Ekleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:07
Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:10
Aydos Ormanı'nda yangın paniği!

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi.

"İKİ KİŞİLERDİ, YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"


Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi.


DÜN DE BEYKOZ YANMIŞTI

Dün Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangının ormanda bulunan 3 kişi tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığı, şahısların ormandan kaçtığı iddia edilmişti.

Öte yandan ormanda bulunan 3 kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı, yangının çıkmasının ardından ormandan kaçtıkları iddia edildi.


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