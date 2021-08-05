Aydos Ormanı'nda yangın paniği!

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangına şahit olan bir vatandaş, sabotaj şüphesine dikkat çekti.
Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi.