Aslı Enver'den sürpriz proje!

Son olarak Star TV’nin 'Babil' dizisinde 'Ayşe' karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Aslı Enver'e, Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan dizinin Türk uyarlaması için başrol teklifi gittiği iddia edildi.
'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Başarılı oyuncu, bir döneme damga vuran dizilerin yanı sıra 2013 yapımı 'Tamam mıyız?' ve 2016 yapımı 'Kardeşim Benim' filmlerinin kadrosunda yer almıştı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncunun yeni projesi merakla beklenirken, Aslı Enver’in hayranlarını sevindiren bir haber gündeme geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan 'The Good Wife' isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için Aslı Enver’e teklif gitti.