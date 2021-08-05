Aslı Enver'den sürpriz proje!

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Başarılı oyuncu, bir döneme damga vuran dizilerin yanı sıra 2013 yapımı 'Tamam mıyız?' ve 2016 yapımı 'Kardeşim Benim' filmlerinin kadrosunda yer almıştı.





Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncunun yeni projesi merakla beklenirken, Aslı Enver’in hayranlarını sevindiren bir haber gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan 'The Good Wife' isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için Aslı Enver’e teklif gitti.



DİZİNİN KONUSU

"BEYAZLARIMLA MUTLUYUM"

İnternete düşen görüntüler nedeniyle güzel giden bir evliliğin alt üst olmasını anlatan 'Skandal' dizisi için farklı isimlerle de görüşmelere başlandığı gelen bilgiler arasında.Limon Film'in yayın haklarını satın aldığı dizinin yerli isminin 'Skandal' olacağı duyuruldu. Güzel oyuncunun, bu projeye olumlu baktığı belirtildi.Geçtiğimiz haziran ayında Yeniköy'de kız arkadaşları ile birlikte bir mekandan çıkarken görüntülenen Aslı Enver'in saçındaki beyazlıklar dikkat çekmişti.Muhabirlerin "Beyazları boyatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna oyuncu, "Beyazlarımla mutluyum, seviyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum ama proje için gerekirse boyayabilirim" cevabını vermişti.Aşk hayatında birçok kişi ile adı anılan Enver, bu yöndeki sorular üzerine "Kolay gelsin arkadaşlar, gayet mutluyum şu an" diyerek koşar adımlarla uzaklaşmıştı.