Muğla'da alevler termik santrale sıçradı

Milas'ta sabah saatlerinde rüzgarın olmaması nedeniyle ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden şiddetlendi. Alevler rüzgarın etkisi ile büyüyerek yayılırken, bölgeyi yoğun duman tabakası kapladı.
Ekipler canla başla mücadeleyi sürdürürken, alevler termik santrale sıçradı. Türkoğlu Mahallesine doğru ilerleyen alevler termik santrali sardı. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendekler kazıldı, Hidrojen tankları boşaltıldı. Santral yönetimi bütün tedbirlerini alarak teyakkuz haline geçti.